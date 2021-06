Riivo Jõgi sai aasta orkestridirigendiks

Riivo Jõgi on Eesti noorte puhkpilliorkestri, politsei- ja piirivalveorkestri, Nõmme muusikakooli ja Viljandi noorte sümfooniaorkestri dirigent, vokaalansamblite juhendaja rahvusooper Estonia poistekoori juures, muusikaõpetaja Põlva koolis ja 2023. aastal toimuva XIII noorte laulupeo puhkpilliorkestrite liigijuht.

Aasta kooriks 2020 sai kammerkoor Voces Tallinn, aasta dirigendiks valiti Heli Jürgenson, aasta dirigent-muusikaõpetaja on Margot Peterson, aasta noor dirigent kammernaiskoori Sireen juhatav Nele Erastus, aasta puhkpilliorkester Tapa linna orkester, aasta korraldaja meestelauluseltsi tegevjuht Marika Kuusik. Aasta tegu on kollektiivijuhtide palgatoetuse meede, aasta toetaja on kultuuriministeerium.