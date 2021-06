Naiste avavahetuselt tuli esimesena Marianne Haug OK Võru II võistkonnast. Hilisem liider OK Võru I võistkond, kus avavahetust jooksis Laura Joonas, andis teate Eleri Hirvele üle ligi kolmeminutilise kaotusega klubikaaslasele. Eleri Hirv jooksis oma vahetuse veatult ning andis teate Kerstin Uiboupinale üle juba turvalise 13-minutilises eduga. Teisele kohale oli pärast teist vahetust tõusnud OK Kape, kus Merike Vanjuk jooksis välja vahetuse parima aja (46.17). Kolmandas vahetuses näitas päeva kiireimat minekut taas Evely Kaasiku (OK JOKA, 48.59), kuid 18-minutilist vahet OK Võruga ta tagasi teha ei suutnud. Küll aga möödus Kaasiku rajal 5 minutit enne teda metsa saanud OK Kape esindajast Margret Zimmermannist ning tõi OK JOKA teisena finišisse. OK Kape esindusnaiskonnale 3. koht.