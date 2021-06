Võrus Tamula kaldal süüdati uhke jaanituli

Tulik sõnas tervituses, et linnades jaanitule pidamine ei ole eestimaalastele väga omane, kuid Võru linn on selle Lääne-Euroopa linnadelt 2014. aastal üle võtnud, rahvas selle heaks kiitnud. «On puhas rõõm, et looduskaunis kohas on selline ohutu tuletegemise koht olemas,» nentis volikogu esimees. «Soovin, et naudiksite kõik tänast õhtut, et jaanipäev mööduks rõõmsalt. Elagu Eesti!»