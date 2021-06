Legendaarne laat jääb ära ka tänavu

«Oleme lükanud seda otsust nii kaugele, kui korralduslikult võimalik on, aga täna anname teada, et Hauka laat jääb 2021. aastal ära,» teatas korraldaja, Antsla tarbijate ühistu eelmisel nädalal ühismeedias.

«Otsus on tehtud toetudes kehtivatele piirangutele, mille kohaselt tohib välitingimustes korraldatud üritusel osaleda kuni 9000 inimest ning korraldaja peab tagama, et kõik osalejad on enne üritust testitud ning testitulemus negatiivne,» lisas korraldaja.

«Ajalooliselt on Hauka laadal osalenud ligikaudu 30 000 inimest ning tegemist on avaliku linnaruumi üritusega, kus kõigi osalejate testimist ei ole võimalik teostada. Täname mõistva suhtumise eest ja soovime toredaid elamusi suvesse!»

Hauka laat jäi ära ka eelmisel aastal.