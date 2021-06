«Sündmuste poolest üsna rahulik. Praeguse seisuga on politseil Põlva-, Valga- ja Võrumaale olnud 57 väljakutset, mis on suhteliselt keskmine sooja nädalavahetuse väljakutsete arv,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk jaanipäeva lõuna paiku. «Kokkuvõtvalt võib öelda, et väga traagilist sündmust piirkonnas õnneks ei olnud.»