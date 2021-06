Lõuna-Eesti ristimetsad said kultuurimälestise staatuse

Kõik need objektid asuvad riigimaal, mille valdaja on riigimetsa majandamise keskus ja vähesel määral ulatuvad mälestised ka transpordimaale, mis on transpordiameti valduses.

Ristilõikamise komme ulatub tagasi vähemalt 17. sajandisse ja see on järjepidev traditsioon, mis on sajandeid katkematult kestnud. Varasemalt oli see levinud ka naabermaades Soomes ja Lätis ning Eestis laiemalt. Veel 20. sajandi esimesel poolel tehti puudele riste näiteks ka Saaremaal ja Viljandimaal. Tänapäeval on selline traditsioon praktiliselt välja surnud, välja arvatud Kagu-Eestis, kus see on siiani matusekombestiku osa. Selle tulemusena on tekkinud teede äärde ristipuud ja -metsad, kus iga rist on seotud konkreetse matusega.