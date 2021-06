"Ruhnu saare lood ja laulud" pealkirjastasid oma ülesastumise Karoliina Kreintaal, Lee Taul, Sänni Noormets ja Kairi Leivo. Kaval on pikem eellugu: nimelt avastas Kreintaal Rootsi raadio arhiivist Ruhnu saarel salvestatud laulud ning otsustas: Ruhnu inimesed peavad need tagasi saama. Juba kaheksa aastat on saarel korraldatud laste pillilaagreid, kus õpitaksegi neidsamu Ruhnu laule ja pillilugusid.