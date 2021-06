Seto folgi programmijuht: «Kokku tulid täpselt need, keda siia ootasime.»

«Kokku tulid täpselt need, keda siia ootasime. Programmi kokkupanemine algas juba eelmisel aastal, mil folk tuli paraku ära jätta. Enamus mullustest esinejatest on sellesse aastasse üle kandunud – ära jäid vaid välisartistid. Aga nad on suure tõenäosusega tulemas järgmisel aastal.»

Tõeline Seto folgi eri, mida ei ole enne olnud, oli korraldaja tõdemusel Puuluubi esinemine koos trummar Tõnu Tubliga. «Paljud artistid – Curly Strings, Nagy Bögö, NOËP - tulid siia oma uue albumitega. Ammu pole folgil käinud ansambel Angus. Uutest tulijatest pärimusmuusika maastikul meeldisid väga avamisel üles astunud Maru, Aegluubis ning duo Mann & Juula. Olin neist lausa lummatud ning neile tahaks kindlasti anda pika kontserdi võimaluse.»

Nähes kõiki neid bände ja lava ees hüppavat publikut, tõdes programmijuht, et artistid pole ammu lavadel olnud ning inimesed festivalil käinud. «Seetõttu võib endast mõelda lausa kui maailmaparandajast, kellel on võimalik inimestele rõõmu pakkuda. Maailm läks natuke ilusamaks – just selline mõte käis läbi Justamenti kuulates.»

Küsimusele Setomaa-sidemete kohta kostis Tubli: «Minu vanavanaema on pärit Petserimaalt, mistõttu seto veri liigub ka minus. Ka paljud muusikutest sõbrad elavad siin ning ikka käid nendel külas.»

Viha tegemisega on veel aega

Seto folgi teine päev pakkus mitmesugust tegevust lastele, kes said meisterdada tuulelohet, õppida väikekannelt või lihtsalt mängida. Lääne-Virumaalt tulnud pereema Rita Liiv-Pohlak Lääne-Virumaalt aga käis vihategemise töötoas.

«Olen ka ise viha tegemist katsetanud, aga õpetaja andis tunduvalt parema idee. Nimelt peab viht nii kohev olema, et sinna soe sisse jääks. Viha pikkuse kohta ei öelnud ta midagi – soovitas rohkem teha, et küll siis hakkab ka paremini välja tulema. Praegu pidavat viha tegemiseks isegi natuke vara olema, kuna kõik lehed ei ole veel päris välja arenenud. Ma ise teadsin, et jaanipäeva paiku on viimane piir,» rääkis ta.