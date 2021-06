Valga koolipoiss andis hääle multifilmi klipile

"Kuna just sel suvel loevad lapsed animafilmide treileritele taustahääli, pakkusime tallegi võimalust seda proovida. Ta saatis näidisklipid, mis sobisid, tuli koos perega Tallinnasse, luges teksti sisse ja nüüd ongi 3. juuli õhtul oleva animafilmi „Autod 3“ treilerklippi tema häälega näha-kuulda eetris terve nädala. Algus on tehtud ja tõestab, et järjekindlus ja kõva tahtmine viivad sihile," märkis Adermann.