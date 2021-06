Kuklane omab kõrgharidust õigusteadustes ning on omandamas teist magistrikaadi ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise erialal. Ta on töötanud Võru maavalitsuses maasekretärina ja riigikohtus kommunikatsiooniosakonna juhatajana. Samuti on ta olnud rahandusministeeriumis kohalike omavalitsuste nõunik, kus teda tunnustati ka aasta eestvedaja 2019 tiitliga ja regionaalvaldkonna parima tiitliga.

Peagi koolidirektori ametisse asuva Kuklase sõnul on Võrumaa kutsehariduskeskuses kaasaegsed ja muljetavaldavad võimalused. «See on minu silmis väga eriline kool,» sõnas ta. Samuti on kooli panus Võru maakonna ja lähiregiooni tuleviku kujundamisel Kuklase sõnutsi väga oluline. «Ainult läbi järjepideva arengu on see roll teostatav,» lausus ta.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja Raivo Trummali sõnul tunneb Kuklane põhjalikult Kagu-Eesti eluolu ning see on ka tema suurim tugevus. «Usun, et tal on potentsiaali saada kutsehariduse eestvedajaks Võrumaal,» sõnas Trummal.

Konkursile saatsid avalduse viis inimest. Lisaks dokumentidele ja avaldusele tuli esitada ka video oma nägemusest kooli tuleviku osas. Hindamiskomisjoni kuulusid haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, riigigümnaasiumite ja kutsekoolide juhid ning kohaliku omavalituse, omavalitsuste liidu ja kutseõppekeskuse nõunike kogu esindajad.