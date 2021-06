Noored talendid kogunevad Põlva laagrisse

«Alustasime taoliste kogunemistega kaks aastat tagasi, kui 2004. aastal sündinute kaks laagrit osutusid ülimalt kasulikuks. Aasta nooremate talendilaagrid pidid algama juba sügisel, aga lükkusid koroonapandeemia tõttu mitmel puhul edasi. Otsustasime need nüüd suvel ära teha,» sõnas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson.

Neli päeva kujunevad noortele pingeliseks, sest lisaks treeneritele tegelevad nendega eri valdkondade tippspetsialistid. Loenguid peavad Eesti Olümpiakomitee meediaprojektide juht Merili Luuk, Euroopa Spordi­psühholoogia Föderatsiooni liige Aave Hannus, Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe ning paljud teised.

Laagrisse koguneb 47 noort ja esindatud on peaaegu kogu Eesti käsipallikaart: mängijad tuleb Põlvast, Tallinnast, Tapalt, Tabasalust, Pärnust, Kehrast, Valgast, Arukülast ja Viimsist. «Selles vanusegrupis on päris hea mängijate valik ja ka geograafia on lai,» kinnitas noormeeste koondise peatreener Kalmer Musting.

«Huvi talendilaagri vastu oli suur ja augustikuises laagris saame ehk üle vaadata need, kes praegu eemale jäid. Pisut proovisime kaasata mängijaid igast klubist, sest on tähtis, et saadava impulsi viiksid noored tagasi koduklubisse. Kahju, et välismaiseid spetsialiste sel korral veel kutsuda ei saanud, ent loodetavasti augustis õnnestub,» sõnas Musting.