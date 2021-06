Ekstreemhalli lekkemure leiab lahenduse

Halli tegevust vedav aktivist Lauri Lomp rääkis, et kuigi 2017. aasta alguses avatud spordihall on Baltikumis haruldane küttega ja häid tingimusi pakkuv hoone, on lekkiv katus muret teinud juba aastaid. «Kui võib-olla mõnele jääb mulje, et meil on siin pisikesed tilgad üksikutes kohtades, siis tegelikult tuleb vett nagu kraanist. Kuna neid kohti on liiga palju, olen käinud ja pannud vineerilehti igale poole laiali, et las tilgub sinna peale. Sellega oleme saanud ära hoida suurema kahju. Sees on küll niiskuskindel vineer, aga see ei ole mõeldud välitingimusteks, tõenäoliselt hakkavad spoonid liimist lahti tulema,» kirjeldas Lomp.