KIRI: Soome sillast ja Petserimaa silla taastamisest

Nii algab üks mu Petserimaale pühendatud lauludest. Ammu juba pole mind kutsutud esitama oma laule ja luuletusi. Ammu pole ma saanud Petserisse. Kuid kui küsitakse, kus elan, vastan ikka: Hilana külas Petserimaal. Petserimaal (Lindora lähistelt kuni Irboska taha) elasid mu vanavanemad ja vanemad, kuidas siis mina mitte?! Neist administratiivsustest kaine peaga hästi aru ei saa. Tsommis peaga ammugi mitte. Kord administreeris meid Vastseliina rajoon, mu kodukülast on üle Piusa jõe näha Soena küla – see oli Räpina rajooni jagu. Nüüd on meil siin Setomaa vald.