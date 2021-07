Selgusid rahvuskultuuri auhinna saajad

Meelika Hainsoo on regivärsilise rahvalaulu, laulumängude ja lugude mitmekülgne ja järjepidev uurija ning esitaja. Kaasajastatud regilaulud ja laulumängud olid põhirepertuaariks ansamblis Vägilased, mille liige ta oli aastatel 2000-2011. Laulumängude uurimisele ja tutvustamisele pühendus ta ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia/EMTA pärimusmuusika ühisõppekava magistrieksami kirjalikus töös „Traditsiooniliste laulumängude kasutusvõimalused tänapäeval“ (2015). 2018. aastal ilmus Meelika Hainsoo koostatud raamat „Õnnõkõn siin tsõõrin olla“, mis sisaldab 60 Vana-Võromaa eri paikade laulumängu. Koos raamatuga ilmus samanimeline laulumänguplaat muusikaliselt koosluselt Lepaseree - selle liikmena on Meelika juba enam kui viis aastat kaasa aidanud kooskõla loomisele pärimusliku laulu ja praeguse aja muusika vahel. Värskeim laiemale kuulajaskonnale suunatud regivärsilise rahvalaulu tutvustus on ilmselt tema loeng Ööülikoolis „Regilaulu imeline ilm“ .