Oodata on üle 2000 osavõtja. Kavas on taas kergejõustik, võrkpall, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta sõit ja juhtide võistlus. Uute aladena on kavas 3 x 3 korvpall ja spordijuhtide võistlus. Kõik alad on pealtvaatajatele tasuta.