«Otsustasin ise lahkumisavalduse esitada 1. septembrist. Viimased aastad on valla haridusspetsialist kunstikoolile vigu otsinud ja minu tööd kritiseerinud. See suhtumine ei paistnud lõppevatki,» tõdes pikaaegne Valgamaa kunstihing Esti Kittus (73).

«Mul on vanus selline, et oleks aeg lõpetada,» lisas Kittus, kes ei kavatse ka õpetajana enam jätkata. «Küll on üks lõpetaja, kelle lõputööd tahaksin juhendada. Võib-olla saab seda teha kuidagi kokkuleppeliselt.»