Rahvajooksud jõudsid väärika juubelini

Kui traditsiooniliselt on Tamula jooks aset leidnud mai esimesel ning maanteejooks mai kolmandal neljapäeval, siis pandeemia tõttu tõsteti need juuli esimesele ning teisele päevale. «Arvan küll, et see on üks kõige pikema traditsiooniga rahvaspordisündmus,» nentis Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun.