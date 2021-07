Marianne Haug sai MM sprindifinaalis 43. koha

«Raja alguse läbisin hästi, aga kui jõudsin kindlusemüüride, bastionide ja tunnelite piirkonda, siis see oli minu jaoks liiga keeruline, mul oli raske kaardilt välja lugeda kust on üldse võimalik läbi pääseda. Rajal oli ka kaardivahetus ja kui seal uue kaardi kätte võtsin, siis oli see mul esialgu 180 kraadi valesti käes ja läks tükk aega enne kui aru sain, mis valesti on. Lõpuks tegin veel vea eelviimasel etapil ja seal möödus minust poolteist minutit hiljem startinud soomlanna,» rääkis Haug.