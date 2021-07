Tõrva kodukohvikud pakkusid huvitavaid maitseid ja nuputamist

Ürituse raames sai uudistada 13 kodukohvikut: Sõdurikohvikut, Noorteka kohvikut, rannakohvikut „Wanakas“, Rähni pannkoogikohvikut Rähni talus, kirjanduslikku kohvikut „Krüsanteem“, jäätisekohvikut, Jõeääre kohvikut, Mulgi Mugilat, garaažimüüki, Nostalgia kohvikut, Keisripalu kodukohvikut, Sillaotsa kodukohvikut ja käsitöö müüki.

Sõdurikohvikus algas päev rahulikult, kuid mida kõrgemale tõusis päike, seda melukamaks muutus ka kohvik. Pakuti seljankasuppi, kartuli-tanguputru ja pannkooki ning kõhutäie eest võis poetada endale meelepärase summa annetustopsi. Uudne oli sel aastal kaitseliiduteemaline põgenemistuba ja takistusrada.

Naiskodukaitse Tõrva jaoskonna esinaise Margit Kolju sõnul tekkis idee korraldada põgenemistuba juba kaks aastat tagasi. Kuna eelmisel aastal jäi kodukohvikute päev ära, siis jäigi mõte oma aega ootama. Kui tuli teade, et kodukohvikud saavad toimuda, lasti plaan käiku ja kahe nädala jooksul valmiski põgenemistuba, millest sai ka Sõdurikohviku tõmbenumber.

Põgenemistoa missiooniks oli päästa poole tunniga pantvangi sattunud meeskonnakaaslane. Kolju sõnul arvas korraldusmeeskond, et inimestele võiks tekitada hirmu pimedus, kuid kaitseliitlastena tuli neile üllatuseks, et paljud kartsid hoopiski helisid. Näiteks kostus seal helisid sõjategevusest ja erinevaid metsloomade hääli. Üks neiu oli tulnud toast välja lausa nuttes ning üks lapsevanem oli öelnud, et ehk peakski lapsi rohkem taolistel teemadel harima. Kuna testgrupp ei tulnud selle pealegi, et võtta majast kaasa kaminasse tehtud tuli, siis üllatas korraldajaid seegi, kui seltskonnad hakkasid tulema majast välja tuli käes.

Põgenemistoa läbi teinud Mona Pritsile meeldis kõige rohkem põnevus, mida pakkus pimedas asjade otsimine ja teadmatus selles ees, mis järgmiseks juhtub. Siiski ei läinud kõik päris plaanipäraselt. „Me pidime oma mehe ära päästma, aga läksime hoopis ise välja ja unustasime tema täiesti ära,“ rääkis Prits.

Noorteka kohvik tõi Türgi maitsed Tõrvasse. FOTO: Paul Poderat

Türgi maitsed Tõrvas

Noorteka kohvikus sai proovida Türgi tänavatoidu maitseelamusi. Menüüs oli näiteks lahmacun ehk türgi pitsa, kisir ehk bulguripõhine salat, sigaripirukas ja porgandipallid. Kõrvale sai muidugi ka jääkülma türgi sherbeti moodi limonaadi. Samuti oli võimalik osta kohvikust Türgist toodud maiustusi. Kes siiski midagi eestipärasemat otsis, sai kohvikust ka pontsikuid. Populaarsemate hulka kuulusid türgi pitsa, bulguri salat ja ka pontsikud.

Kodukohviku inspiratsioon tuli Türgi vabathtlikult Aysegül Aksakalilt, kellel saab 10. juulil Tõrvas veedetud juba kaheksa kuud. Ta tuli Eestisse Euroopa solidaarsuskorpuse programmiga. „Olin alguses juba valmis minema teistesse riikidesse, aga siis hakkasin uurima siinse ajaloo ja kultuuri kohta ning eelistasin tulla siia, sest see tundus olevat minu kultuuriga võrreldes kõige erinevam ja kohanemiseks kõige keerulisem paik,“ rääkis Aksakal.

Tema sõnutsi naudivad eestlased toitu, kuid erilisi maitseid kohtab harva, kuna toiduained on piiratud. Sellest ajendatult on plaan avaldada ka eestikeelne türgi toitude retseptiraamat. „Mulle meeldib väga süüa teha, mul on vaba aega ja ma tahan ka teistele türgi kööki tutvustada,“ lausus Aksakal. Kolme kuu pärast saab tema vabatahtlikuperiood läbi, kuid ta loodab tulla tagasi Eestisse, et asuda õppima Tartu ülikooli magistriõppesse.

Kogu pere ettevõtmine

Keisripalu kodukohvik tegutses teist aastat. „Kuna meil on väikse ettevõtmisena koduköök, siis mõtlesime, et proovime järgi, kuidas on võõrad inimesed oma hoovi lasta ja kohapeal toitu pakkuda,“ rääkis kohviku kokk Kairi Kaat. Menüüs oli näiteks sushi ja poké kausid, aga magusasõpradele pakuti ka sefiirikorve ja pavlova kooki. Joogid valmisid samuti kohapeal ja valikus oli ka isetehtud rabarberilimonaad. Kõige rohkem tellisid inimesed poké kausse ja sushit.

Jõeääre kohviku töös lõid kaasa mitmed pereliikmed. Kohvik pakkus külastajatele nii magusaid kui ka soolaseid pannkooke ning sakuska topsi. Inimesed olid tulnud kohvikusse siiski peamiselt pannkookide pärast.