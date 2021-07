Põlvamaa kõrgeim vaatetorn kerkis metsajärve äärde

Torn on Moonika Rosentali ütlusel mitmeotstarbeline. Samuti 24 meetri kõrgusel ronimisseinal on rajad ja julgestused, ronida saab vaid instruktorite juuresolekul. Kaheksakorruselise torni kuuendale korrusele tuleb veel kohvik.

Perenaine saabus Metsjärvele viie aasta eest Saaremaalt. «Siis ei olnud siin midagi muud kui järv. Istusin küngastel ja mõtlesin, et nii ilus koht, kus turismi teha. Ja siis läks käima. Aigaril oli selleks ajaks juba puhkemaja projekt olemas. Maja pandi aastaga üles, avamine oli kolm aastat tagasi. Seejärel hakkasime toimetama järveäärsete kämpingutega. Esimese suvega saime kaks valmis, nüüd on neid kuus. Kohe valmib ka luksuslikum minipuhkemaja, sest mõni külastaja tahab küll privaatsust, aga ka mugavusi,» märkis ta.

Siis otsustati külastajatele pakkuda ka tegevust. Nõnda hakkas toimetama veelauapark, kus saab sõita nii veelaua kui tuubiga. Viimased on mõeldud just lastele. Kui veelaudur hoiab trossist kinni, siis laste puhul on tross tuubi küljes. «Algul mõtlesime seda üksnes puhkemaja klientidele pakkuda, aga nüüd pakume kõigile – tuleb vaid ette helistada,» rääkis Moonika Rosental.

Turiste meelitatakse veel võimalusega püüda vääriskalu – amuurid, tuurad ja forellid –, et need pärast taas vette lasta. «Õige kalamees ei tee kunagi kalale liiga,» kummutas Aigar Rosental kahtlusi, ega nad ometi viga saa.

Põhikliendid on olnud noored lastega pered peamiselt Tartumaalt ja Tallinnast, talvel ka pensionäride seltskonnad. «Välisturiste ei ole koroona tõttu, enne liikus siin ka venelasi ja lätlasi. Meil on peetud seminare, pulmi ja koorilaagrit ning isegi üks suur juubel 80 inimesega. Muinastulede öö kontserdil esines eelmise aasta augustis Alen Veziko, sel aastal tuleb Rolf Roosalu,» avas perenaine lähiplaane.

Kuigi piirkonnas turismitalusid leidub, on külastajaid seni jagunud. «Iga aastaga läheb järjest paremaks. Sageli on oldud varem seltskonnaga ja tuldud siis perega puhkama. Kui Otepääl suusatamas käidi, ööbiti siin ja käidi saunas. Ka vaatamisväärsused – Taevaskoja, Munamägi, Piusa – on lähedal. Mõni on meie juures terve nädala, sõites ringi,» on Moonika Rosental tähele pannud.