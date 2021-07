Eesti sai MMil sprinditeates 11. koha

Tegemist on suhteliselt uue alaga MMi programmis aastast 2014, mis kujutab endast teatevõistlust kahest mehest ja kahest naisest koosnevate võistkondade vahel. Igas vahetuses läbitakse umbes 15-minutilise võiduajaga sprindirada. Jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.

Tänavusel MMil oli võistlusmaastikuks mitmesaja-aastase Doksy linnakese korrapäratu tänavatevõrgustik koos linna parkide, väljakute ja haljasaladega. Eesti võistkonna senine parim koht MM-il on üheksas, see joosti välja 2016. aastal Rootsis. Eesti võistkonna naisliikmed olid suure MM-kogemusega Annika Rihma ja Evely Kaasiku, kuid meesliikmetele - Ats Sõnajalale ja Sergei Rjabõškinile - oli see esimene kord joosta sprinditeadet MMil. Favoriitideks võis enne võistlust pidada Rootsi, Šveitsi, Tšehhi ja Taani võistkondi.