Keerulised poolteist aastat on möödunud Valgamaa tööturul suhteliselt stabiilselt. Suuremad koondamised on suudetud ära hoida. Tegevuse peatanud tööandjatele oli suureks abiks töötasu hüvitis. Samas näiteks puiduvaldkonna ettevõtete toodangu vastu aga vajadus kasvas ning silmitsi seisti kasvanud tellimustega.

Valgamaa eristub teistest maakondadest selle poolest, et kohalike ettevõtete töötajaskonna hulgas mängib olulist rolli naaberriigi kodanikud. Valgamaa tööandjate vastu tunnevad jätkuvalt suurt huvi Läti tööotsijad. Väga positiivne oli see, et kriisi ajal ei katkenud tööl käimine Eesti ja Läti vahel.

Tikutulega otsitakse erinevaid arste, hooldajaid ja ka õmblejaid. Oskustöötajatest on vajaka puidu-, ehituse-, toitlustuse ja metallitööstuses ning metsanduse, transpordi, kaubanduse, põllumajanduse ja loomakasvatusega seotud ametialadel. Väga on oodatud maakonda ka näiteks logopeedid ja õpetajad nii kutse- kui ka üldhariduskoolidesse. Heameelt tunneb töötukassa selle üle, et tööandja tihe koostöö õppeasutustega on vilja kandnud ja politseiametnike puudus on maakonnas asendunud tasakaaluga.