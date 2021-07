Tõrva rallikrossisõitja jätkab kolmandal kohal

«Esimene võistluspäev algas vabatreeninguga, kus sai rajaga tutvuda. Esimese eelsõidu stardis toimus suur rüselus, kust pääsesin kiirelt liikuma ja sõitsin välja selle vooru parima aja,» ütles Tamm, kes tegi elu teise stardi meistrivõistlustel masinaga Mitsubishi Lancer EVO 9. «Teine võistluspäev algas teise eelsõiduga, sellest eelsõidust neljas aeg. Kolmandast eelsõidust viies aeg.»

Tamm teeb kaasa Supercar klassis, kus võistles kaheksa sõitjat. Eelsõitude järel oli ta kolmandal kohal, mis tagas esirea stardikoha poolfinaalis. «Stardis toimus suur rüselus, kus kaasvõistleja sõitis vastu tagumist paremat ratast. Ülejäänud sõit kulges kiirelt. Teine koht sellest sõidust, mis tagas finaalis teisest reast stardikoha,» rääkis noor rallikrossisõitja.

Maiko Tamm. Arvo Meeks

Tamme sõnul õnnestus tal finaalsõidus start suurepäraselt, kuid kolmandal ringil kuulis ta raginat auto tagaosas. «Oli selge, et midagi on katki läinud ja langesin kolmandalt kohalt viimaseks – kuuendaks. Sellega oli meie võistlus läbi,» sõnas ta.

Praegu on Maiko Tamm Eesti meistrivõistlustel Supercar klassis kolmandal kohal 43 punktiga. Esimene koht on nelja ja teine koht ühe punkti kaugusel.

Rallikrossisõitja lisas, et praeguseks on auto korras ja valmis võistluseks, mis toimub sel nädalavahetusel Riias Biķernieku Trase ringrajal. Esimesel päeval on Läti ja teisel päeval Balti meistrivõistlused.