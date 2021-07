Ühinev lasteaed hakkab kandma Sinilinnu nime

Nime valisid kahe senise lasteaia töötajad ning mudilaste vanemad. 19. aprillist 3. maini oli kõigil võimalus esitada ettepanekuid, millele tuli lisada põhjendus, miks just see nimi on lasteaiale sobilik ning kuidas see kannab koolieelse lasteasutuse väärtuseid ja eesmärke.

Esitati 12 ettepanekut. 4.–7. maini kestis veebiküsitlus, kus lastevanemad ja töötajad said anda hääle kolmele nende arvates kõige sobivamale ja meeldivamale nimele. Küsitlusele vastas 91 inimest. Lõpliku otsuse langetasid kahe lasteaia töötajad 11. mail.

Ühendlasteaia juhi Katrin Peili ütlusel jäi lõppvalikusse kuus nime. «Kuue hulgast tegi valiku küll personal, aga tegelikult sai Sinilind enim hääli mõlemas valikuvoorus. Välja pakutud nimede hulgas said rohkem hääli veel Põnnipesa ja Pillerpall,» lausus ta.

Muinasjutt ja Valgre laul

Direktori sõnutsi on Sinilind siinse kandi ühe sümboli jäälinnu sünonüüm, mis peegeldab puhast loodust, loodushoidu ja looduskasvatust, millega tegeletakse lasteaia mõlemas majas.

«On aga ka muinasjutt «Sinilind», kus on väga ilusti välja toodud meie väärtustega kattuvad mõtted nagu hoolivus ja austus. Väheoluline ei ole seegi, et Sinilinnu nime kandvaid lasteaedu on Eestis veel ainult üks – Tallinnas. Samuti on Raimond Valgrel ilus laul «Sinilind». See nimi lihtsalt kõnetas nii lasteaednikke kui ka lastevanemaid,» tõdes Peil.

Uue nime ning kahes endises vallakeskuses tegutseva ühendlasteaia põhimääruse kinnitas Põlva vallavolikogu läinud nädalal. Kuigi otsuse seletuskirjas viidatakse volikogu 25. märtsi otsusele, millega korraldati ümber Kaari ja Illikuku tegevus, räägib 30. juuni otsus ikkagi üksnes Vastse-Kuuste lasteaia Kaari nime muutmisest.

Katrin Peil, ühendlasteaia Sinilind tulevane juht «See nimi lihtsalt kõnetas nii lasteadnikke kui ka lastevanemaid.»

Põlva abivallavanema Janika Usina selgitusel oli kahe lasteaia liitmiseks mitu võimalust. «Otsustati nii, et üks lõpetab tegevuse ja liidetakse teisega, mis tähendab, et juriidiliselt jäi alles Vastse-Kuuste lasteaed Kaari, millele hakatigi uut nime otsima. Kui mõlemad asutused oleksid likvideeritud, oleks ees oodanud hästi pikk menetlusahel.»

Abivallavanem ei näinud suuremat probleemi ka asjaolus, et lasteaia nimes puudub viide asukohale.

«Äsja vastu võetud põhimääruses on öeldud, et lasteaial on kaks tegutsemiskohta. Samamoodi on ka Põlva kooliga, mille juriidiline aadress on Kesk 25, aga mis toimetab kolmes tegevuskohas: Koolimaja teel, Lina ja Kesk tänaval. Eks nii nagu iga uue nime puhul, tuleb see lihtsalt sisse harjutada.»

Lasteaed saab ka õppejuhi

Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.

Katrin Peili sõnul on õppejuhi konkurss ära olnud, kuid lepingut välja valitud inimesega veel sõlmitud ei ole. «Igal juhul loodame, et 1. septembrist asub ta tööle. Kui lepingut sõlmida ei õnnestu, tuleb uus konkurss,» lausus ta.

Lasteaia Ahja maja kahes rühmas on praegu kirjas 29 ning Vastse-Kuustes kolmes rühmas 49 last. Laste arv ei ole vähenemas ka eeloleval õppeaastal.