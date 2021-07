Võru endise naftabaasi saatus on pikalt olnud selgusetu. Eelmisel nädalal piirkonda külastanud keskkonnaminister Tõnis Mölder andis lootust, et peagi võib saabuda ala kordategemiseks vajalik raha ja asjad hakkavad taas liikuma.

Kuperjanovi jalaväepataljonist üle tee asuva endise naftabaasi reostusküsimused ja edasine saatus kerkisid päevakorda mõne aasta eest. Kuigi Mölder külastas objekti esimest korda, on see tema sõnul keskkonnaministeeriumi jaoks juba mõnda aega olulisel kohal olnud. Asja on käinud üle vaatamas keskkonnaministrid ja osapooled on otsinud lahendusi, kuid pole üksmeelt saavutanud.

Endise keskkonnaministri Rene Koka ametiajal kaalusid osapooled ühe lahendusena reostuse likvideerimist ning naftabaasi alale parkla rajamist, sest kaitseväel oli soov laieneda, kuid teostuseni see plaan ei jõudnud. Võru linnapea Anti Allase sõnul otsustas kaitseministeerium, et mujale saaks rajada parkla kiiremini. «Meile oli see suur tagasilöök, aga nüüd tuleb eluga edasi minna,» lisas ta.

Samuti plaanis linnavalitsus selle lahenduse käigus maa ära osta ning jääda selle omanikuks. Kuna linn aga kaitseministeeriumiga kokkuleppele ei saanud, on objekt endiselt eraomandis. «Eraomand on Eestis püha ja puutumatu, kuni pole midagi muud kokku lepitud,» märkis Allas.

Linnapea sõnul läksid teed keskkonnaministeeriumiga lahku umbes poolteist aastat tagasi, kui ministeerium otsis võimalusi ettevõtmist rahastada. Juttu oli tol ajal ka Eesti-Šveitsi koostööfondi võimalikust abist. Nüüd on eeltöö tehtud ja minister Tõnis Möldri käik Võrumaale tõi ka uudise, et fondist võiks tõesti Võru naftabaasi tarbeks rahastust saada. «Minister kinnitas, et on ka päriselt lootus tekkimas ja talle tundus olevat see teema oluline,» rääkis Allas.

Rahastus tuleb

Eesti-Šveitsi koostööfondist raha taotlemiseks peab olema koostatud eelprojekt. Selleks on keskkonnaministeerium eraldanud keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu 30 000 kuni 40 000 eurot. Samuti selgub sealt summa, mida naftabaasi ala korrastamiseks fondist taotlema hakatakse.

«Olen selle projekti suhtes optimist, aga kahtlemata sõltub see sellest, milline on eelprojekti tummisus, selle ala perspektiiv ja et kõik looduskaitselised aspektid oleksid täidetud,» selgitas keskkonnaminister.

Raha eraldus eelprojektiks tuleb KIKist juba sel aastal, kuid kõik toimingud kokku võivad võtta kuni kaks aastat. Eelprojekt peab olema valmis aastaks 2022 ning hinnang sellele tuleb Eesti-Šveitsi koostööfondist aasta aja jooksul.

Lähiajal selgub, kes hakkab rahastust taotlema, kuid on võimalik, et sellega tegeleb KIK. «Meilt küsitakse võib-olla, mis on selle maa perspektiiv,» lausus linnapea. Kohtumisel ei selgunud, kelle omandisse maa kuuluma hakkab. Samuti ei ole praegu teada, mis täpsemalt edasi saab, kui rahastus tuleb. Allase sõnul on kindel vaid see, et objekt tuleb ära puhastada.

Keskkonnaministri arvates on naftabaasi alal asukoha mõttes väga suur potentsiaal. Probleem on aga võimalik pinnase- ja veereostus ning ka sellest tulenevad kahjud Natura aladele. «Eelkõige peaksime lähtuma sellest, et need ohud ära hoida,» lausus Mölder.

Võru endise naftabaasi platsil on võimalik pinnase- ja veereostus, mis võib kanduda ka Natura aladele. FOTO: Arvo Meeks

Elamuehituseks ei sobi

Linnapea sõnul saab sellest alast tõenäoliselt tööstuspiirkond. «Olen veendunud, et lähima saja aasta jooksul siin suuremal osal alast elamuehitust teha ei saa.» Tema hinnangul aga on taolistele tööstusmaadele Võru lähedal tihe konkurents.