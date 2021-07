Peipsi järv ja Võrtsjärv on kaks Eesti suurimat sisejärve, omavahel ühendab neid Emajõgi. See unikaalne veetee on kui lõikamata teemant, millel pole ühendust Läänemerega ja mis seetõttu ligipääsmatu paljudele laevasõitjatele.