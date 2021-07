Vihm tõi kaasa teekahjustusi

Valga Priimetsa kool saatis vallavalitsusele kirja, kus teatas, et 25. juunil sadanud tugeva vihma tõttu on kooli sissesõiduteed oluliselt kahjustatud, peaukse eest olevatest peenardest on multš ja liiv koos sajuveega voolanud kõnniteele ja parklasse. Keldrikorrusel asuv kütteruum, kojamehe tuba, sissepääs kütteruumi ja sööklasse olid aga saju järel lausa üle ujutatud.