Mari Jürjens kehastus Eeva Talsiks

Video režissöör Mikk Jürjens sõnas, et nagu räägib Curly Stringsi lugu sellest, kuidas maailm ei vaja ühte kurba laulu juurde, jõudis meeskond arusaamale, et ega üht kurba muusikavideot ka juurde pole vaja. «Seisime võttepäeval silmitsi meeletu kuumuse ja rohke naeruga, aga saime mõlemast võitu ja loodetavasti mõjub see video piisavalt tõsiselt, et ajada kui mitte naerma, siis vähemalt muigama.»