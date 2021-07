Küsitlus: kuidas mõjutavad teid üha kerkivad kütusehinnad?

ARVO LIMBO, pensionär

«Ikka mõjutab see, paneb vähem sõite tegema. Praegu veel mitte, aga kui hinnad edasi tõusevad, siis küll peab mõne sõidu ära jätma. Saaksin jala ka oma toimetused tehtud, aga mis hädavajalik, selleks peab ikka autot kasutama. Kaks eurot hakkaks juba tugevasti mõjutama, kolm oleks lausa liiast. Praegu saan sõidud tehtud, aga hakkan vaikselt juba kokkuhoiule mõtlema.»

CRISLYN JABLONSKI FOTO: Sten Mahov

CRISLYN JABLONSKI, kokk

«Oi, väga mõjutab! Mu perekond on Valgas ja Tõrvas ning kuna mu auto võtab niigi palju kütet, on Võrust sinna liiklemine raskendatud. Kui tavaliselt sai seal kolm-neli korda kuus käidud, siis nüüd kord kuus. Juba 1,4 eurot liitri eest on palju. Kui peaks kaks eurot olema, jääks auto seisma, ei kannataks sõitu üldse.

Autot kasutan tööl käimiseks, sest elan kaugel ning pärast pikka päeva ei jõua jala koju kõndida. Kui varem sai linnas kasutatud ka autot, siis nüüd pigem ühistransporti: vahel jalutan linna, sealt tagasi tulen bussiga – või vastupidi.»

AAVO JOORITS FOTO: Sten Mahov

AAVO JOORITS, informaatikaõpetaja

«Ei mõjutagi üldse, sest ma ei kasuta autot. Muidugi ei meeldi mulle see aktsiiside tõstmine ning eelmise valitsusega olin rahul. On kujunenud nii, et autot enam ei kasuta, käin jala. Olen tallinlane, minu töökoht on kolme kilomeetri kaugusel, käin selle tee jala. Tallinnas on ka ühistransport ning vajadusel kasutan sedagi.»

KASPAR ÄMARIK FOTO: Sten Mahov

KASPAR ÄMARIK, ehitus- ja elektritööline

«Nüüd on hakanud mõjutama tööl käimist ja ka lapsega kokkusaamist. Paar korda nädalas tuleb pikemaid otsi kuni Tartuni teha, aga enamasti sõidan pikamaaliini või tasuta bussiga, sest tuleb otstarbekam. Ei kujutaks ette, et kütus läheks veel kallimaks, samas on auto sedavõrd tähtis, et kui peaks hädaolukord olema, on seda kiiresti hea kasutada. Ka autost loobuda ei saa.»

ANU PERVIK FOTO: Sten Mahov

ANU PERVIK, haljastustööline