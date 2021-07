Eesti meeskond lõpetas MMi teatejooksu 12ndana

Avavahetusest tulid liidritena koos Ukraina ja Soome. Heino Ollin tegi väga hea soorituse ja tuli avavahetusest 11. kohal, vaid 2.33 liidritest. Heino Ollin: “Sain rajal kiiresti aru, et rajameister on planeerinud rohkesti hajutuspunkte ning et konkurente eriti usaldada ei saa. Keskendusin oma sooritusele ja suutsin suuri vigu vältida. Füüsiliselt ei olnud just maailma parim päev, aga jään oma jooksuga üldiselt rahule“.