Tartus saab sõita iseliikuva bussiga

Järgmise nädala lõpus sõidavad iseliikuvad bussid Eesti Rahva Muuseumi lähistel Rally Estonia 2021 üritusel. 19. juulist kuni . augustini on iseliikuvad bussid regulaarselt Autovabaduse puiestee ümbruses.

Kodumaine tehnoloogiaettevõte Auve Tech tegeleb autonoomsete süsteemide ja isejuhtivate sõidukite arendusega. Auve Techi eesmärk on toimivate ühistranspordi lahenduste täiustamisega vähendada erasõidukite osakaalu, vabastada seeläbi linnaruum massiivsetest parklatest ja muuta transpordilahendused nutikamaks ja jätkusuutlikumaks. Elektrilised isesõitvad bussid on varustatud LiDAR-ite, GPS-i ja mitmete kaameratega, et tagada kõikidel ajahetkedel 360-kraadine nähtavus ja kiire reageerimine ümbritsevale keskkonnale.