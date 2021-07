Intrigeeriva lõpuga MMi tavarajal olid Eesti parimad Timo Sild ja Evely Kaasiku

Evely Kaasiku: „Metsas oli väga ilus ja väga raske. Andsin endast parima ja tuli see mis tuli. Teise punkti minnes läksin korra valest orvandist alla, aga mujal suutsin ilmselgeid vigu vältida. Kuna ma ennast füüsiliselt väga tugevana ei tundnud, siis valisin pigem ringijooksu variante. Praegu ei oska veel öelda, kui hästi see ennast õigustas. Rajameister on igatahes väga hea töö teinud.“

Lauri Sild: „Valisin tempo selliselt, et jõuaksin reipalt lõpuni joosta ja see mul ka õnnestus. Teevalikutest jääb üks etapp hinge kripeldama, läksin omast arust ühel etapil tõusu vältima, kuid lõpuks tuli ka minu valitud variandil see tõus ikka ära võtta, kaotasin seal üle kahe minuti. Teiste teevalikutega võin ilmselt rahule jääda. Tehniliselt põnev rada, aga minu füüsis ei võimaldanud täna enamat kui see, mis tuli“.