Suur suvelaager Spekter toimub sel aastal üle Eesti

Tänavune suurlaager toimub juba neljandat aastat ja toob kokku piirkondlikesse laagritesse kokku kodutütred ja noorkotkad üle Eesti. Suurlaagris omandatakse erinevaid oskusi ja teadmisi Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonist ning nende seotust riigikaitsega laiemalt. Noored saavad osaleda nii õppetegevuses kui ka panna proovile oma meeskonnatöö oskused spordipäeval. Noorte majutamine on korraldatud telkides ja kogu tegevus välitingimustes.

Ühe peakorraldaja Julia Siimbergi sõnul on sel aastal toimuv suurlaager taas kord erinev. “Kui varasematel aastatel saime kõik ühiselt laagrimelu nautida ja viibida füüsiliselt ühes kohas ning koos tantsida ja lõkkeõhtul laulda, siis 2020. aasta laager toimus pandeemia tõttu virtuaalsel kujul. Koos meeskonnaga arutlesime ja kaalusime kõiki erinevaid võimalusi, et laager saaks ikkagi toimuda kokkusaamisena ning sealt tekkis idee, et sellel aastal toimuvad Spektrid pisut küll hajutatult, kuid saame kokku üle Eesti 15 maakonnas,” sõnas Siimberg.