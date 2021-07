Põlvamaal napib tervishoiutöötajaid ja kokki

Kuigi viimase pooleteist aasta jooksul kollektiivseid koondamisi Põlvamaal ei olnud, vaatasid paljud ettevõtted siiski oma töökorralduse ümber ning nii mõneski kohas saadi hakkama väiksema arvu töötajatega. Töötasu hüvitis on olnud abiks erinevatele sektoritele.

Kergete killast ei ole toitlustus-ja turismisektori tööandjate olukord – näiteks oskustega kokk leiaks kohe tööd igas maakonna nurgas. Kui ka eelnevalt on nendes valdkondades olnud keeruline töötajat leida, siis kriis on sinna lisanud veel kandideerijate ebakindluse tuleviku suhtes, mistõttu paljud tööturul ringi vaatajad ei pruugi samasse valdkonda enam kandideerida ja tööle asuda.

Paljud neist tööjõuvajaduse baromeetri järgi otsitud erialadest kattuvad pikaajalise tööturu vaate ehk OSKA hinnanguga. "Seetõttu võib öelda, et (ümber) õppida ei ole kunagi liiga hilja. Kui päris kindel ei ole, millist eriala valida, siis pea nõu karjäärinõustajaga! Eriti võiks selle peale mõelda nende erialade esindajad, kus meil on tööjõu ülejääk ehk konkurss vähestele tööpakkumistele suur – nendeks erialadeks on näiteks andmesisestajad, raamatupidajad, sekretärid," soovitas Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandel.