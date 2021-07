Mõnistes asuva Metsavenna talu meierei sai esimese piimatöötlejana õiguse lisada oma sõira pakendile sinist tooni Euroopa geograafilise kaitse tähise. See tõendab, et tegemist on ehtsa sõira, mitte kohupiimajuustuga, nagu nüüdsest tuleb nimetada kõiki niinimetatud sõiralaadseid tooteid.