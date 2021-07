Võrumaa lühiuudised

Algab Rõuge valla suvevollesari

Täna saab Varstus alguse Rõuge valla suvevollesari. See leiab viiel järjestikusel esmaspäeval aset valla eri paikade volleplatsidel. Kavas on eraldi mängud naistele ja meestele. Osalemine eeldab seotust Rõuge vallaga.

Esimesel etapil võistkonnad loositakse, edaspidi moodustatakse need reitingu alusel.

Järgmisel nädalal on sari Plaani karjamõisas, seejärel Kaugus, Tsiistres ja Rõuges. LEPM

Pudelimajas avas uksed puhvet

Vana-Antsla vanas Pudelimajas on juuli algusest avatud värske ja muhe puhvet nimega AntS.

Uksed on valla igal reedel ja laupäeval alates kella 18st. Toimub ka eriüritusi. LEPM

Antsla vallas tuleb kunstilaager

Laager on mõeldud kõigile, kes soovivad harjutada maalimist vabas õhus.

Iga päev on käsil eri tehnika – akrüül, akvarell, pastell – ja ka koht on erinev. Tegu on päevase laagriga, kus ööbimist ei ole. Seda juhendab Antsla kultuuri- ja spordikeskuse kunstiringi juhendaja Ebe Lindorg.