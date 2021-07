Metsa all vedeles vana diivan

Hiljuti leidis riigimetsa majandamise keskus (RMK) Valgamaal Raavitsa külas metsa visatud osadeks võetud diivani. RMK Valgamaa metsaülema Risto Sepa sõnul ei ole inimesed piisavalt teadlikud, mida oma jäätmetega peale hakata: «See on uskumatu, et inimesed ei saa aru, mida saab tasuta ära anda.»

Tema sõnutsi on kummaline, et metsa viiakse näiteks riideid, kuid kõige rumalam leid metsast on puulehed ja -oksad kilekoti sees. «Vala need välja ja võta see kott endaga kaasa,» rääkis metsaülem. Veel on RMK leidnud metsast näiteks televiisoreid, autorehve ja ehitusjäätmeid. «Ehitusjäätmetest võib ühtpidi aru saada, kuna nende eest tuleb maksta ja inimene ju raha maksta ei taha,» lausus Sepp.