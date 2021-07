Põlva eakaid pahandab ujula ajutine sulgemine

«Koroonaajal oli tervisekeskus niikuinii pikalt suletud – remontinud ja korrastanud seda sel ajal! Ka töötajad oleksid saanud siis ära puhata. Eriti tunneb ujulast puudust mu abikaasa, kes käis koos sõbrannadega seal mitu korda nädalas ujumas, et tervist turgutada. Kui muidu ei saa, hoidku siis kas või saunad kinni – neid pole kuuma ilmaga tõesti vaja. Ujuma ei saa ka Põlva järve minna, sest see on alla lastud,» pahandas end Põlva pensionäride eestkõnelejaks nimetav vanahärra, kelle nimi on toimetusele teada.