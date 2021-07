Ilmataat mängib tänavu põllumeestega loteriid

«Sajameetrise vahega võib mõni maalapp saada vihma, aga teine mitte tilkagi – vihmajoon on mõnes kohas seejuures justkui jutiga tõmmatud,» rääkis Tõrva valla põllumees Avo Tamm oma viljapõllul. FOTO: Paul Poderat

Põllumeestele on ligi kuu aega kestnud põua ajal vihma jagatud justkui loteriis: mõni põld näeb välja nagu kõrb, teiselt on aga loota tavapärast viljasaaki. Eriti on pikalt kestnud kuivuse- ja kuumalaine tõttu kahju saanud suvivilja kasvatajad.