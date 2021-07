Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi kommenteeris olukorda hiljuti rahvusringhäälingule selliselt: «Valga on ju pommiauk, kõik on küpses eas doktorid hiidnimistutega. Et seal varem või hiljem avaldused lauale tulevad, doktorid loobuvad nimistutest, on olnud ainult aja küsimus.»