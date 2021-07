Iga kahe aasta tagant peetavat kihelkonnapäeva korraldab tänavu sügisel Võru vald. «Oleme juba aastaid arutanud, et meil võiks olla oma kihelkonna lipp. Enne, kui vallad ühinesid, oli Sõmerpalul kihelkonnaga suurem koostöö, praegu on vald suureks läinud. Mõtlesime, et lipp oleks hea sümbol piirkonnale, samuti näitaks see kodukonna ühtsust. Setomaal on oma lipp olemas - vaatasime, et meil võiks ka olla,» lausus Võru valla kultuurispetsialist Maarika Rosenberg.