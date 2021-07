Ratta transpordiks tuleb osta eraldi pilet

Muret on tema sõnul seni püütud lahendada teiste abinõudega. «Paljudes jaamades on häid rattahoiuvõimalusi; elektrirongides oleme sissepääsualasid avaramaks muutnud, et lapsevankriga reisijad saaks kasutada ka teisi vaguneid ning seeläbi on ka ratastele C-alas senisest enam ruumi. Kahjuks ei ole need meetmed piisavad.»

Ta rõhutas, et keskkonnasõbralike liikumisviiside, sealhulgas rataste menukus on iseenesest teretulnud. «Oleme oma uute rongide tellimisel näinud ette rohkem ruumi ratastele. Ronge tuleb aga juurde alles 2025. aastal ning olemasolevate mahutavus on piiratud.»

Rattapilet kehtib aprillist oktoobri lõpuni. Hind sõltub reisi pikkusest ja on pool vastava täispileti hinnast, minimaalselt euro. Pilet tuleb osta rongis klienditeenindajalt, sest Elron ei saa tagada, et jalgratas väljumisele peale mahub.