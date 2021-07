Noortetuba võib Võrus tulla merekonteinerisse

Võru noortekeskuse algatus seada merekonteinerisse sisse noortetuba on takerdunud rahapuuduse taha. Linna kaasavast eelarvest konteineri ostuks raha saada ei õnnestunud, samuti luhtus toetuse otsing Hooandja platvormil. Ideed aga nurka ei visata.

Ettevõtmise algataja on endine noortekeskuse noorsootöötaja Kaisa Sikk. Inspiratsiooni sai ta merekooli konteinerist, mis ka sel suvel mööda mere- ja järverandu ringi rännates terrassiga klassiruumiks muutub, kus huvilistele veespordialasid tutvustatakse. «Nägin seda ja mõtlesin, et see on noortepärane ja lahe asi, mis võiks olla kuskil, kus noored kogunevad.»

Pealegi on suvel noortekeskus suletud ning sestap oleks merekonteineris ringi rändav noortetuba koht, kus lapsed koolivaheajal kokku saaksid.

«Nii ei istuks noored niisama, vaid neil oleks mõtestatud tegevus,» lisas Sikk ja tuli lagedale hulga ideedega, mida kõike seal teha võiks. Näiteks saaks korraldada mitmesuguseid töötubasid ja koolitusi, ürituste ajal aga panna püsti kohvik, kus nii mõnigi võiks saada oma esimese töökogemuse. Konteineri terrassil aga võiksid alles alustavad muusikud rahvale oma loominguga esineda. Samas rõhutas Kaisa Sikk, et kindlasti tuleb noored loomisprotsessi kaasata, et nad saaksid tegevusi enda soovide järgi edasi arendada.

Kasu nii väikestele kui ka suurtele

Kuna konteiner on teisaldatav, saaksid seda talviti kasutada need, kes harrastavad jäävees suplemist. Kuna Sikk on ka talisupluse ühismeediagrupi eestvedaja, siis teab ta, et nõudlust selleks on. «Talisuplejatel on suur soov, et oleks koht, kus rannas riideid vahetada,» lausus Sikk.

Niisiis oleks taolisest merekonteinerist kasu tervele kogukonnale.

«Mul oli silmade ees visioon ja panin selle paberile ning hakkasin teistele näitama, et vaadake, kui lahe see on ja kui palju sellega teha saaks. Joonistasin isegi juba lillekaste,» muheles Sikk. «Kui ma ideest noortega rääkisin, tundsid nad kohe huvi, millal see noortetuba juba tuleb.»

Esialgu on konteiner plaanis panna Võru rulapargi juurde, kuna noortele meeldib sinna koguneda. Samuti võiks see leevendada praegust olukorda selles piirkonnas, kus pahatihti tuleb ette sõnelusi. «Pidevalt nendega suheldes tean, et eriti õhtuti tuleb seal ette probleeme,» rääkis Sikk. Noorsootöötajate kohalolek ja toimetamine seal kandis aitaks tema sõnutsi olukorda kontrolli all hoida.

Paraku aga pole konteineri ostuks siiani raha saada õnnestunud. Idee pääses küll mullu Võru linna kaasava eelarve hääletusel finaali, kuid võitjaks kuulutatud mänguväljakule jäädi lõpphääletusel siiski alla. Siku sõnutsi võis seda mõjutada ka asjaolu, et hääletada said ainult linna kodanikud, kuid noortekeskuses käivad noored tervest Võru vallast.

Seejärel proovisid asjaosalised õnne Hooandja platvormil, kuid ka sellest ei saanud asja. Merekonteineri ostmiseks vajaminevast 4040 eurost saadi üheksa hooandja abiga kokku vaid 250 eurot ja nii lõppeski 4. juulil võimalus ettevõtmist seeläbi toetada.

Üks hooandjatest oli Võru abilinnapea Toomas Sarapuu. Tema sõnul on tegemist igati väärt ideega ja rulapargi juures võiks ka tema meelest taoline noortetuba tegutseda. «On kihvt vaadata, kuidas rulapargis rahvas toimetab,» ütles ta. Ka Sarapuu on märganud, et noortel puudub seal koosolemise paik: «Ükspäev ütlesin neile, et minge võtke tenniseväljakult kaubaaluseid ja ehitage endale varju alla kas või istumiskoht.»

Kaisa Sikk leiab, et noortega seotud teemad saavad liiga vähe kõlapinda. «Paljud linnaelanikud teavad noorte tegemistest üldse väga vähe ja seetõttu küllap mõtlevad, et milleks on neil sellist tuba vaja. Mulle kohati tundub, et noored on jäänud kõigile jalgu ja nad sokutatakse lihtsalt kuskile ära.»

Osapooled tulevad uuesti kokku

Linnavalitsuses võeti tema sõnul noorteoa idee küll hästi vastu, kuid kuna tänavune eelarve ammugi kinnitatud, siis raha konteineri ostuks eraldada ei saadud.

Abilinnapea sõnul Võrus ajaveetmiskohti ju on, kuid teatud tühimikku on märganud ka linnajuhid. «Tunnetame samuti, et midagi võiks veel olla. Tahaksin loota, et see idee kuidagi ikka teostub,» lausus Sarapuu ja lubas, et osapooled tulevad uuesti kokku ja arutavad edasisi võimalusi.

Seda, et ideed kalevi alla ei pisteta ja algatusega on plaan edasi minna, kinnitas ka Võru noortekeskuse juhataja Gitlin Kütt.