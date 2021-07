Algab neli päeva kestev maailmaralli

«Meile on neli päeva kestev ralli esmakordne,» rääkis Rally Estonia direktor Tarmo Hõbe. «See on teistmoodi ja harjumatu, kuid samas hea – nii ei lõpe ralli mõne päevaga, vaid 320 kilomeetri pikkust võidusõitu saab nautida pikemalt. Suurema mastaabi tõttu on korraldamine võtnud samas varasemast palju rohkem aega.»