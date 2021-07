Võru tantsujuht pälvis kõrge aumärgi

Udras on 2007. aastast kuulunud üle-eestiliste tantsupidude lavastusgruppidesse ning 2009 ja 2014 üldtantsupidude naisrühmade liigijuht, ta on kuulunud aastaid Võrumaa tantsu-laulupidude lavastusgruppi, korraldanud talvist tantsupäevasid jne.

«Pean tantsupeo parima lavastuse tiitlit enda kõige olulisemaks saavutuseks,» on Udras öelnud. «Mulle on südamelähedane tantsude lavastamine, mängimine jooniste ja kujunditega. Põnev on leida ja luua suurel tantsuplatsil võimalusi.»