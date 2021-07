Niitsiku lugu meenutab nüüd mälestuskivi külas

Niitsiku küla tähistas hiljuti 420. sünnipäeva. Sel puhul avati küla vanust märkiv kivi. 1601. aastal on esimest korda mainitud Niitsiku küla veskit, mis kuulus Kahkva mõisale ning selle järgi ka kirja pandud on. Küla ise ühes veskiga oli juba 17. sajandil olemas, aga Niitsiku (Nietzko, Nidsiko) nimekuju on välja toodud 18. sajandi algusest.