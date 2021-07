Sisevete festival jõudis Põlvamaale

Ligemale 30 teise noore seas teeb Jõmmul retke kolmandat aastat kaasa vabatahtlik Linne Johanna Timmerman. «Vanemad noored on kaasatud lodjasõitude korraldamisse, nooremad korraldavad lastele töötubasid. Kasutusel on vanaaegsed tööriistad, näiteks kahemehesaag ja köietegemise masin.»

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid Krista Kingumets, Helen Kivisild ja Mari Kala tutvustasid kalaliike ning rääkisid, missugune peab olema veekogu seisund, et kalal oleks seal hea elada. Samuti rõhutasid nad, et loodus püsib paljunemisel ja toiduahelatel ja kõik loodusse sattunud ained liiguvad edasi, kuhjudes. Juba nõukogude ajast on kujunenud omamoodi indikaatorlindudeks kotkad – kui neil läheb halvasti, on põhjust muretseda. Seega võiksid inimesed silmas pidada, et kõik tuleb neile endale ringiga tagasi.