Armastatud puhkekohani viiv tee saab paremaks

Veskijärveni viiv tee on väga kurvas seisus. FOTO: Roberts Johansons/Ziemeļlatvija

Piirilinnas Valkas asuv Varoņu tänav, mis viib eestlaste seaski armastud Veskijärve (Zāģezers) äärde, on väga halvas seisus: paljudes kohtades on tee teravate servadega, sellel on augud, andis teada Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs.