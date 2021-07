Tema sõnul tuleb ka grillimisel jälgida, et läheduses poleks kuivanud taimestikku, kus tuli kiiresti edasi liiguks. «Metsaalune põleng võib tekkida ka klaasist, millel päikese käes suurendusklaasi efekt.»

Lõkke süütamine on keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 m/s või enam. Samuti ei tohi lõket teha, kui läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel langeda sädemed.