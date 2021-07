Võrumaa lühiuudised

Õpitakse aeglasemalt elama

Võrumaal said 350 projekti KIKi toetuse

Kolm aastat tagasi startinud keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu programm on jõudnud lõpusirgele. Seoses eelarve täitumisega lõppes taotluste vastuvõtt 20. aprillil. Programmi said esialgu taotlusi esitada eraisikud, kelle elamu või suvila asub üle 2000 tarbijaga reovee­kogumisalal. Eelmise aasta suvest seda piirangut enam polnud.

Tänu KIKi suurele panusele ja võrukate entusiasmile sai Võrumaal mainitud toetust 350 kinnistut, Põlvamaal oli see arv 83. «Tänan kõiki, kes sellele suurepärasele tulemusele kaasa aitasid ning andsid oma panuse keskkonnahoidu. Hoiame pöialt, et ka 18 Võrumaalt ja kolm Põlvamaalt esitatud ootel olevat taotlust leiaks rahastust,» sõnas ASi Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans.

Nakkus jõudis Rõugesse töökohtade kaudu

Rõuge vallas oli terviseameti andmetel neljapäevase seisuga seitse koroonaviirusega nakatunut, kõiki kimbutamas ülinakkav Delta tüvi. Haiged kuuluvad kahte peresse ning nendeni on haigus jõudnud töökohtade kaudu teisest maakonnast. Terviseamet on suunanud nad isolatsiooni.

Delta tüvi on äärmiselt nakkav ja lastel reeglina asümptomaatiline, see teeb leviku väga kiireks ja salakavalaks. «Mõistame, et kodus püsimine on praegusel ajal väga raske, kuid inimestest eemale hoides saab siiski käia õues jalutamas, metsas või mõnes kõrvalises ujumiskohas. Parem karta kui kahetseda,» paneb vallavalitsus võimalikele nakkusega kokkupuutunutele südamele.